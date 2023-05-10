فرج عامر يوجه رسالة غامضة عبر حسابه على فيسبوك

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة غامضة عبر السوشيال ميديا .

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" سكت المؤدب من ادبه فظن قليل الادب انه اسكته ..عجائب!! ".



ويذكر أنه قد علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تصريحات المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر.



وكتب عبر فيسبوك: "عيب الكلام اللي قالة باتشيكو ، هو اتغلب بالرغم إن معاة فريق قوي جدا ولاعبين مميزين وإمكانياتهم الفنية أعلى من قدراته التدريبية ، ولعبوا مباراة رائعة ، لكن هو كان عايز يمنع إدارة بيراميدز من اتخاذ قرار ضده وأيضا بيحاول يفكر في مستقبله التدريبي وجايز بعد كلامه الزمالك يرجعه".