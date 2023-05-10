مجلس إدارة نادي الزمالك يقرر معاقبة روقا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أن مجلس إدارة القلعة البيضاء استقر على معاقبة اللاعب محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق ماديًا.

يأتي ذلك على خلفية ما حدث من اللاعب في مباراة الفريق، أمس، أمام بروكسي في الدور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار معاقبة اللاعب من جانب مجلس الزمالك، وليس قطاع الكرة، أو من مدير الكرة عبد الواحد السيد حيث لم يتحدثوا في هذا الأمر.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك سوف يخطر إدارة الكرة بمعاقبة اللاعب، وتنفيذ اللائحة عليه، خاصة بعد خروجه عن النص، واشتباكه لفظيًا مع أحد مشجعي النادي الذين كانوا متواجدين في مدرجات المباراة أثناء خروج اللاعب من الملعب .

وشدد المصدر، على أن ما زاد من غضب مسؤولي الزمالك، أن اللاعب بجانب خروجه عن النص كان يرتدي شارة القيادة، ويجب أن يكون في هذا الوقت قدوة لباقي لاعبي الفريق الأبيض، ولا يفعل مثل هذه التصرفات.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق ، على استعادة خدمات ثنائي الفريق في مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

ومنح المدير الفني للفريق زيزو راحة في المباراة الماضية ، حيث يعاني اللاعب من اجهاد المباريات طوال الفترة الماضية، و كانت وجهة نظر المدرب هي إراحته من أجل الاستفادة به في مباراة الإسماعيلي.



وأكد المصدر بأن احمد فتوح أصبح جاهزا، والمدير الفني ينتظر متابعته في المران حتى يكون جاهزا للمباراة، وضمه لمعسكر المباراة.

وقرر المدير الفني أن يتواجد الثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وأحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق، في مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري ، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

