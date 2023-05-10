بناء على طلب الجماهير.. عودة برنامج مفيش مشكلة خالص لمحمد صبحي

أعلن الفنان محمد صبحي عن استعداده لتقديم جزء جديد من برنامجه الشهير مفيش مشكلة خالص.



وكتب صبحي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بناءً علي طلب الجماهير، يعود لكم برنامج ( مفيش مشكلة خالص ) قريباً بمدينة سنبل، ادخل واكتب المشاكل اللي محتاج ان البرنامج يناقشها

وتنويه هام : احتفظ بتذكرة مسرحية عيلة اتعملها بلوك تستطيع بها حضور حلقة من حلقات البرنامج ولو انت بالفعل محتفظ بيها من العروض السابقة للمسرحية ليك نفس الحق في حضور البرنامج .

الموسم الثاني لعيلة اتعلمها بلوك

وكان محمد صبحي قد بدأ الموسم الثاني من مسرحيته الشهيرة عيلة أتعملها بلوك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي.





مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك



مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

محمد صبحي يتحدث عن أعمال السيرة الذاتية

وقال الفنان محمد صبحي، إنه رافض لفكرة إعادة إحياء حياة الفنانين، حيث عرض عليه قصة نجيب الريحاني في مسلسل وقام بالرفض فإنه ليس شرطا أنه يمثل نجيب الريحاني إنه يمثل حياته، ونجيب الريحاني 90% من حياته فن وال 10% الباقية أحداث حياتية فهل من المنطقي عمل حياة نجيب الريحاني الفنية في أعماله الموجودة أصلا، أو تقديم حياته بمن تزوج وكيف عاش فهذا تشويه لصورة الفنان.

وأضاف خلال برنامج "vip" على قناة "هي" أنه كان يقول للممثلين كما أوصاه يوسف وهبي في صغره إنه بعد انسدال الستارة وإلقاء التحية يتقابل معهم لمدة ربع ساعة إللا أن يرحل كل الجمهور حتى لا يكسر الإيهام. وأوضح محمد صبحي، أن الفنان أحمد زكي عمل عبد الناصر والسادات ووفق فيهما إلى درجة كبيرة، ولكن عند تجسيده لشخصية حليم لم يوفق فيه فلم يكن روحا ولا شكلا أو صوتا ولا لونا مثل عبدالحليم.