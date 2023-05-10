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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمزارعي البقوليات الصيفية.. 9 توصيات هامة يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

صرح مدير معهد بحوث أمراض النباتات د.محمود قمحاوى بأنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، وإيماناً بدور المعهد فى رفع إنتاجية محاصيل الحقل البقولية الصيفية ومنها فول الصويا - فول المانج - لوبيا العلف - الجوار سوف يقوم المعهد بعرض معلومات عن أهم التوصيات لهذه المحاصيل التى يجب إتخاذها لتلافى الإصابة بالأمراض وبعض الصور التى تبين الأعراض وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.


ومن هذه التوصيات:- 
1- الأرض المناسبة للزراعة: معظم الأراضى ما عدا المتأثرة بالملوحة والقلوية وسيئة الصرف.


2- تجهيز الأرض للزراعة من حرث وتزحيف وتسوية يؤدى للتخلص من الحشائش واحكام الرى وتفادى ركود المياه وبالتالي التقليل من الإصابة بأمراض أعفان الجذور والذبول.


3- الالتزام بميعاد الزراعة (خلال شهر مايو لفول الصويا والجوار والنصف الأول من مايو للوبيا العلف ومن منتصف مايو الى منتصف يونيو لفول المانج) لأنه من العوامل المحددة لإنتاج المحصول بسبب ارتباط العوامل الجوية بالأمراض خاصة في مرحلتى النمو الخضرى والزهرى.


4- زراعة تقاوي الأصناف الموصي بها والمعتمدة من وزارة الزراعة على ألا يستخدم المزارع تقاوي من إنتاجه.


5- الالتزام بمعدل التقاوى الموصى به (30 كجم/ف من فول الصويا ومن 30: 45 كجم / ف في فول المانج ولوبيا العلف والجوار)  للوصول للكثافة النباتية المثلى لتقليل تراكم الرطوبة وتقليل خطر الإصابة يالأمراض الفطرية.


6- يراعى الاهتمام بإضافة أحد المطهرات الفطرية الموصى بها بمعدل 3جم/كجم بذرة للوقاية من أعفان البذور وموت البادرات وأعفان الجذور.


7- معاملة التقاوى بالعقدين المناسب لكل محصول لتوفير كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية لتقوية النبات وزيادة قدرته على مقاومة المسببات المرضية.


8- مراعاة طريقة الزراعة المناسبة للأرض الزراعية ومسافات الزراعة الموصى بها للإسراع من ظهور البادرات فوق سطح التربة وتفادى الإصابة بأمراض موت البادرات.


9- الاعتدال في الرى حيث إن جميع المحاصيل البقولية حساسة لمياه الرى وتعطى رية المحاياة بعد 15 يوما من الزراعة لتشجيع الانبات  وتنشيط تكوين العقد البكتيرية ويراعى عدم التغريق لتقليل الإصابة بالأمراض الفطرية.

            
أثر التغريق على نباتات فول الصويا عفن البذور وموت البادرات  الناتج عن الإصابة بفطريات التربة موت البادرات بعد ظهورها فوق سطح التربة بسبب الإصابة بفطر الريزوكتونيا . 

أعراض الذبول الفيوزاريومى بسبب عدم اتباع التوصيات الفنية.

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