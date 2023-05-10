طلب عاجل من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين وإسرائيل

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار مجدداً بوسط إسرائيل.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مستوطنات في لاكيش: غان يفنه، حتسور، إزريكام وجفعاتي”.

وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من حكومة الاحتلال استنفار الجبهة الداخلية لمسافة 80 كم من حدود قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات، على موقعين لإطلاق قذائف هاون تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.