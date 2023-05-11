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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدورين والركوب بالمجان.. أول أتوبيس سياحي في دمياط..جرب تاخد سيلفي منه تحفة|شاهد

الاتوبيس السياحى
الاتوبيس السياحى

أطلق عليه  الدمايطة، الطفطف السياحى أبو دورين،  وتبادلوا السيلفي داخله في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ، إنه الاتوبيس السياحى المكون من دورين ، والذى شهد اقبالا كبيرا من الاهالي بمحافظة دمياط، خاصة أنه بالمجان وابتداءً  من اول يونيو سيكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

أول أتوبيس سياحى بالمجان 

وخلال الاحتفال بعيد دمياط القومى في الثامن من مايو هذا الأسبوع،  انطلقت أولى رحلاته مجانا على مدار اليوم لأول أتوبيسان سياحيان بدورين في محافظة دمياط، شهدت رحلاتهما في أول يومين للتشغيل التجريبي مجانا إقبالا كبيرا، إذ تنطلق الرحلة من منطقة كورنيش النيل بالشارع الحربي وتنتهي في ميدان الساعة.

حل أزمة زحام المواطنين بالمواقف برأس البر

وأعلنت محافظة دمياط في بيان لها أنه سيتم البدء فى التشغيل لخط الأتوبيسين بداية من شهر يونيو بخط سير يبدأ من موقف رأس البر الجديد بالجربي وحتى منطقة اللسان، ليخدم المصطافين إذ يستوعب الأتوبيس الواحد 72 راكبًا بإلإجمالي 144 راكبا للحافلتين، الأمر الذي يساهم في حل أزمة الازدحام للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة من الداخل حيث يأتي اعداد كبيرة من المصطافين من كل المحافظات خلال فصل الصيف

5 جنيهات للمرة الواحدة و 10 جنيهات على مدار اليوم

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لـ "صدى البلد" انه لاول مرة بمحافظة دمياط ينطلق الاتوبيس السياحى بدورين، والغرض  هو حل ازمة التكدس  والزحام  من قبل المواطنين بمصيف رأس البر خلال فصل الصيف، وبالنسبه لفصل الشتاء سيعمل الاتوبيسين بمدينه دمياط.

كما أنه تم تحديد سعر التذكرة على حسب الاستخدام ومدة الاستخدام للتذكرة بحيث تكون أول فئة وهي الاستخدام السريع بقيمة 5 جنيهات ثلاث ساعات وتذكرة الـ10 جنيهات اليوم كامل 24 ساعة، والفئة الثالثة فئة التذكرة 15 جنيهًا لمدة يومين.

دمياط الأتوبيس الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الطفطف الشكل الحضاري بداية شهر يونيو أول أتوبيس خلال فصل الصيف

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