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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو.. وزير الخارجية الروسي يلتقي بنظيره السوري

الأاجتماع الرباعي
الأاجتماع الرباعي في موسكو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره السوري فيصل المقداد، التسوية الشاملة للأزمة السورية، مع التركيز على صيغة أستانا، خلال لقائهما على هامش أجتماع وزراء الخارجية اليوم في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أنه تبادل وزيرا الخارجية الآراء بشأن القضايا الراهنة والدولية ، كما ناقشوا تطورات الأوضاع في سوريا، مع التركيزعلى تعزيز تسوية شاملة للأزمة السورية والتركيز على الدور الفعال لصيغة أستانا.


كما التقى وزير خارجية إيران أميرعبد اللهيان ونظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش المؤتمر الرباعي لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو.

وشدد أمير عبد اللهيان ولافروف على ضرورة تمهيد الطريق لنشاط القطاعين الخاصين في إيران وروسيا وتسهيل زيارات بين البلدين، بحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر".

ووصف وزيرا خارجية إيران وروسيا تطوير الممر بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين طهران وموسكو بأنه عامل مهم في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق العلاقات بين البلدين.

 

وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرجي لافروف وجهات النظر حول سبل توسيع العلاقات الشاملة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.

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