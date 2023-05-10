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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال أبريل|صور

جهود الامومه
جهود الامومه

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال شهر إبريل  الماضى لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية .
وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية  أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 9452 فى حين وصل عدد الاطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية  مايقارب 965 حالة  .وعدد الأطفال المؤمن عليهم بالتامين الصحي نحو  7116 .
وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 6402 كما جرى فحص عدد 2475 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين .
وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الرعاية والطفولة أنه فيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد بلغ عدد العبوات المنصرفة للمرحلة الأولى 44417 أما بالمرحلة الثانية فقد تجاوز 31502 عبوة 
وقد جاء بيان الإدارة كالتالى : 
عدد الاطفال التي تم تجريعهم فيتامين  اطفال = 6679
عدد اقراص الحديد + فوليك  = 45704  عدد أقراص الفوليك التى تم صرفها =20401 .

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