عام على رحيل خليفة بن زايد.. مسيرة حافلة بالعطاء وتقدم الإمارات

تحل خلال أيام ذكرى وفاة الرئيس الإماراتي السابق الشيخ خليفة بن زايد إل نهيان، والذي رحل عن عالمنا في ١٣ مايو من عام ٢٠٢٢، ويعد ثاني رئيس لدولة الامارات العربية المتحدة، التي أُعلن قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وقد ترك الشيخ خليفة الإمارات، في طور التقدم والازدهار، حيث كانت سنوات توليه منصب رئاسة الإمارات مليئة بالتطوير والاهتمام بالمواطنين في جميع أنحاء حياتهم.

وفي ذكرى وفاته، نستعرض أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.

ولد الشيخ خليفة عام 1948 في واحة العين الداخلية في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي بالقرب من الحدود مع سلطنة عمان.

وقد سمي على اسم جده الأكبر - الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان، وكان الابن الأكبر لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

يعود نسبه إلى قبيلة بني ياس التي تُعدّ القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية، التي استوطنت دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت حلفا من القبائل العربية، عُرف تاريخياً باسم "حلف بني ياس ".

تولى الشيخ خليفة منصب رئيس دولة الإمارات وحاكمًا لإمارة أبوظبي منذ 3 نوفمبر 2004. وانتُخب خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان الذي خدم من عام 1971 حتى وفاته في 2 نوفمبر 2004، بعدما واكب مسيرة والده في جميع مراحلها، حيث عُيّن ولياً لعهد إمارة أبوظبي في الأول من فبراير عام 1969، ورئيساً لدائرة الدفاع، وتولّى بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع في الإمارة، ولعب دوراً أساسيا في تطويرها، وتحويلها من قوة حرس صغيرة، إلى قوة متعددة المهام، مزودة بمعدات حديثة.

وأسس خليفة بن زايد سنة 1976 جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة وأصبح رئيسا له، وبعد إدماج القوات المسلحة للإمارات السبع تحت قيادة واحدة وعلم واحد، عين خليفة نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مايو 1976.

شهدت البلاد في عهده تطورًا كبيرًا، حيث تم إنجاز الكثير من المشروعات والمستشفيات والأنفاق والطرق السريعة.

وفي إطار اهتمامه بتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في دولة الإمارات، كان الشيخ خليفة بن زايد من أهم داعمي بناء أعلى برج في العالم، برج خليفة، الذي يعد أعلى بناء شيده الإنسان بارتفاع 828 مترا، والذي بدأ تشييده قبل أشهر من وفاة والده سنة 2004 وتم افتتاحه في مطلع سنة 2010.

وحلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً فيما حظيت بالمركز التاسع عالمياً في مؤشر جودة البنية للموانئ وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021.