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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود الأسهم الصينية والعقود الآجلة على الأمريكية بعد انحسار التضخم

صورة توضيحية
صورة توضيحية

ارتفعت أسعار الأسهم الصينية والعقود الآجلة على أسهم الولايات المتحدة في تعاملات اليوم الخميس في آسيا بسبب أرقام التضخم في البلدين التي عززت آمال المستثمرين في تيسير السياسة النقدية. تراجع سعر الدولار بعد هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، صعدت العقود الآجلة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2% تقريبا بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4% في جلسة أمس الأربعاء. وسجلت أيضا عقود مؤشر "ناسداك 100" ارتفاعاً بعد صعود هذا المؤشر، الذي يعطي وزنا نسبياً أعلى لأسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.1% – وقد أغلق تعاملاته عند أعلى مستوى منذ شهر أغسطس الماضي – وذلك بعد تراجع الزيادة في معدل التضخم العام في الولايات المتحدة.

قفزت الأسهم في بورصة هونج كونج وفي الصين البر الرئيسي بعد أن انخفضت أرقام التضخم وأسعار المنتج عند بوابة المصنع إلى مستوى أقل من المتوقع. هذا الانخفاض يتيح الفرصة أمام تيسير السياسة النقدية من جانب "بنك الشعب الصيني".

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الصورة الكلية لأداء الأسهم الآسيوية جاءت مختلطة، مع انخفاض طفيف في أسعار الأسهم الأسترالية واليابانية في تعاملات محدودة في نطاق ضيق، في حين ارتفع مؤشر الأسهم في كوريا الجنوبية.

مؤشر على قوة الدولار الأمريكي انخفض بنسبة طفيفة بعد هبوطه يوم الأربعاء، في حين واصل الين الياباني مكاسبه إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من أسبوع.

انخفضت عوائد السندات الاسترالية والنيوزيلندية. وظلت سندات الخزانة الأمريكية ثابتة بعد تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتسم بحساسية خاصة تجاه السياسة النقدية، 11 نقطة أساس يوم الأربعاء إثر هبوط معدل التضخم العام في الولايات المتحدة إلى 4.9% سنوياً في أبريل. وهذه هي أول قراءة تقل عن 5% في عامين وأقل من توقعات السوق، بينما ظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند 5.5%.

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