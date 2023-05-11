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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذروتها اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة في مصر، مؤكدة أن الخميس يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، تصل بالقاهرة الكبرى ما بين 33 و34 درجة مئوية.

وتوقعت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، تراجع درجات الحرارة اعتباراً من الجمعة لتصل بالقاهرة الكبرى إلى 29 درجة مئوية مع استمرار أجواء مائلة للحرارة.

 

وتشهد محافظات الجمهورية، اليوم الخميس تقلبات في حالة الطقس، كما تشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة.. وتتعرض لطقس مائل للبرودة صباحًا، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وحنوب الصعيد، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد .. وفقًا لبيان الأرصاد الجوية.


قالت الهيئة العامة للارصاد الجوية إن هناك شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

فيما تستمر تحذيرات الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتحذر أيضًا من سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

بيان تفصيلي لدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 33 ، الصغرى 19
العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 19
الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17
العلمين الجديدة العظمى 25، والصغرى 16
مطروح العظمى 24، الصغرى 15
شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 22
الغردقة العظمى 30،  الصغرى 21
أسيوط العظمى 37 ، الصغرى 17
سوهاج العظمى 29 الصغرى 18
قنا العظمى 39، الصغرى 20
الأقصر العظمى 40،  الصغرى 20
أسوان العظمى 41، الصغرى 21

ارتفاع درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الدكتورة منار غانم ذروة ارتفاع درجات الحرارة شمال الوجه البحري شرم الشيخ شبورة مائية

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