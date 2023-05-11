أمريكا تنشر 24 ألف عنصر أمن على الحدود لمنع تدفق المهاجرين

حشدت الولايات المتحدة 24 ألف عنصر أمن استعدادا للرفع الوشيك لإجراء صحي كان معمولا به منذ بداية جائحة فيروس كورونا وأتاح الترحيل الفوري للمهاجرين العابرين برا نحو أراضيها.



وأقر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الأيام والأسابيع المقبلة قد تكون صعبة جدا، مشيرا إلى أن السلطات رصدت بالفعل عددا كبيرا من المهاجرين الوافدين إلى الحدود.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقر قبل يوم بأن الوضع قد يصبح فوضويا عندما يتوقّف العمل بالإجراء المسمّى "تايتل 42"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمنع تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة، ويتيح ترحيل المهاجرين إلى المكسيك فورا بحجة مكافحة كورونا.



وشهدت مدن حدودية مثل براونزفيل ولاريدو وإل باسو وصول عدد كبير من المهاجرين، معظمهم من أمريكا اللاتينية وكذلك من الصين وروسيا وتركيا.