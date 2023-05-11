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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على ممتلكات الري في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢١ لإزالة كافة أشكال التعديات، وقد أسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدي على ممتلكات الري على مساحة ٦٠٠٠متر٢، بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها، وتمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام مُعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

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وأوضح "المحافظ" أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 تُنفذ بالتعاون المُثمر بين قوات الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، مشدداً على رؤساء الوحدات القروية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة لإزالتها على الفور في المهد، مؤكداً بأن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التعديات حتى تكون رسالة ردع عامة للمُخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع التعدي على ممتلكات الدولة والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص، لافتاً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الإزلالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المُستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.
فيما صرح "الهجان" أن التعديات التي تمت إزالتها حتى الآن ضمن المرحلة الأولى للموجة ٢١ قد بلغت ١٨٨ حالة على مساحة ٤٠٠١٢م٢، تنوعت مابين إزالة تعديات بالبناء المُخالف وتعديات على ممتلكات الري والسكة الحديد والأوقاف والأراضي الزراعية.


وفي السياق ذاته أكدَّ "محافظ القليوبية"  على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة ٢١ ميدانياً، ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المُستهدف، مشدداً على السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالمتابعة الميدانية وإستمرار التنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية للحالات التي تم تنفيذ الإزالة بها ولم تعود لطبيعتها الزراعية، لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .

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