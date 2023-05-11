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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بتباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 منفردا .


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3156 نقطة.

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زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 21024 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 7295 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4650 نقطة.
 

البورصة المصرية ارتفع مؤشر الشركات أداء مؤشرات البورصة 50 نقطة الشركات المتوسطة ايجي اكس إيجي إكس 100

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