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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للازالات التي بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 19 مايو تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريه الأمن تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 15 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والقوصية على مساحة 1320 متر مربع مباني و4 قيراط زراعة حيث تمت تلك الحملات تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهم لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 356 حالة تعدي على مساحة 30 ألف و104 متر مربع مباني و1484 فدان و21 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و31 حالة تعدي مباني بمساحة 3710 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه وجه مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجدداً على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 
 

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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