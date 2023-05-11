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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر واليوان يتراجع.. ضعف التعافي في الصين وتضخم أسعار المستهلكين

صدى البلد

استقر الدولار،  فيما تراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في شهرين بعد مزيد من الأدلة على أن ضعف التعافي في الصين بعد جائحة كوفيد-19 يلقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.        

وبدأ الدولار معاملات اليوم متراجعا مقابل الين، متأثرا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيدا من الثقة في أن الفدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
              
لكنه غير اتجاهه وعوض خسائره مقابل الدولار الأسترالي واليورو في أعقاب إعلان بيانات صينية كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين استقر تقريبا في الشهر الماضي بعد أن أشار انخفاض غير متوقع في الواردات خلال الأسبوع إلى تحذيرات في هذا الصدد بالفعل.
       

      

اليوان والعملات الأخرى

 

هذا وانخفض اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.9413 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ العاشر من مارس آذار. وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2616 دولار متراجعا عن أعلى مستوى في عام بلغه أمس الأربعاء عند 1.2679 دولار.
              
ويعلن بنك إنكلترا قرار سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، ويتجه صوب رفع الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي.
              
وانخفض الدولار 0.15% إلى 134.185 ين بعد تراجعه بنسبة 0.37% إلى 133.895 في وقت سابق من الجلسة، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.05% إلى 101.46.
              
وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.09775 دولار ليظل قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي، كما نزل الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.6776 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر بلغه أمس الأربعاء عند 0.6818 دولار.
              

العملات الرقمية


وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت بتكوين على نحو طفيف إلى 27483 دولارا بعدما تراجعت إلى 26842 دولارا خلال الليل لأول مرة منذ مارس

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