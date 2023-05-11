رئيس مصلحة الضرائب: لا توجد مصروفات على الفاتورة الإلكترونية

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يوجد مصروفات على الفاتورة الإلكترونية، معلنا المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة، تريليون و401 مليار جنيه، وأن المصلحة حققت 833 مليار فى موازنة 22/23.

ضريبة على المرتبات



و سالت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب ، قائلة:" المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة ضريبة على المرتبات 130 مليار، و 77 مليار ضريبة النشاط الصناعى، و النشاط المهنى 9 مليارات، والثروة العقارية 2 مليار، و 432 مليون جنيه، لماذا لا يكون مزيد من الحوكمة لزيادة الحصيلة الضريبة من النشاط المهنى فى المقابل تقليل الحصيلة الضريبة على المرتبات".



وعلق مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا:" معدل نمو فى النشاط المهنى حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية فى هذا الملف".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .