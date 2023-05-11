له دور وطني ملموس.. وفاة المناضل «فايز العقيلي» بفترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء

عن عمر يناهز الـ 80 عاماً

توفى المناضل السيناوى فايز عبدالعزيز محمد داود العقيلي، ابن قبيلة "العقايلة" مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، عن عمر يناهز الـ 80 عاماً .

وأعلنت أسرة المناضل ، وفاته فى قرية رمانه، محافظة شمال سيناء، حيث يشيع جثمانه لدفنه في مقابر الأسرة بقرية الشوحط بنطاق مركز رمانة غرب محافظة شمال سيناء، وسيقام سرادق عزاء فى مقر إقامته بقرية الشوحط.

حياة عامرة بالنضال:

وقد نعت جمعية مجاهدى سيناء المناضل " العقيلي"، الذى رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال مع رفقائه، خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إن المناضل الراحل فايز عبد العزيز العقيلى من أبطال أبناء قبائل سيناء، الذين كان لهم دور وطني ملموس خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء.

واضاف ، أنه حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة خاصة فترة الاستتزاف.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن المناضل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة الاحتلال بتوجيه من القيادة فى تلك الفترة، لافتاً إلى أن لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ.