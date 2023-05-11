تونس.. فرنسا تفتح تحقيقا في تفجير الكنيس اليهودي في جربة

أفادت ومصادر صحفية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا قامت بفتح تحقيقا في الاعتداء على كنيس اليهودي في جربة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية، أنه تم إطلاق نار في كنيس يهودي في جزيرة جربة خلال وجود المئات من اليهود لإقامة طقوسهم ضمن ما يسمونه "حج الغريبة" في الجزيرة.

وكانت قد أعربت فرنسا، عن إدانتها للهجوم والذي أودى بحياة 4 أشخاص من بينهم شخص فرنسي الجنسية، بالإضافة إلى مصلين وعناصر من قوات الأمن التونسية.

ومن جانبه، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الهدف من الهجوم بـ جربة واضح وهو زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي والدولة.

وأضاف سعيد، على هامش اجتماع مجلس الأمن القومي، "هم معروفون، والهدف من العملية هو زعزعة الاستقرار، ولكن لن يقدروا على ذلك، هناك دولة، وهناك مؤسسات، والشعب التونسي يعلم جيدا مخططات المجرمين”.

وقال الرئيس التونسي: "هم يفضحون أنفسهم بأنفسهم كل يوم، إن دولتنا قوية بمؤسساتها وبقواتها المسلحة وبشعبها الواعي المتيقظ ومن يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم".