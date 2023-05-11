خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

انتظم عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء عمرو السيسى من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوي الركبة.

وشارك عمرو السيسي في جميع فقرات المران سواء التأهيلية أو الفنية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

برنامج تأهيلى لناصر منسى وجمعة

واصل ناصر منسي وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي و العلاجي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي ، لتجهيزهما للمشاركة في الفترة المقبلة.

وأدى ناصر منسى وعبدالله جمعة الحصة التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من إصابة في العضلة الخلفية.

وفي نفس السياق أدي عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية بشكل منفرد على هامش المران الصباحي ، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه بأفضل شكل للمشاركة خلال الفترة المقبلة .

فتوح يشارك فى تدريبات الزمالك

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فتوح الفقرة التأهيلية فقط مع زملائه في بداية المران ولم يشارك في باقي فقرات المران الخططية والفنية.

وقام فتوح باستكمال المران من خلال أداء تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الحديث مع أحمد فتوح في حضور علاء رجب مخطط الأحمال للاطمئنان منه على حالته ومنحه بعض التعليمات.

فقرة تدريبات فنية وخططية فى الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات فنية وخططية على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري .

و ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة .

وقام أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام بمنح اللاعبين تعليمات فنية بشكل متواصل خلال أداء الفقرة الخططية و تم إيقافها أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تحت قيادة الجهاز الفني ، تم خلالها تطبيق كافة الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

محاضرة فنية قبل مباراة الإسماعيلى

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت المحاضرة الفنية لأكثر من نصف ساعة داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي.

وشرح أوسوريو للاعبين بشكل نظري كافة الأمور والمواقف الفنية التي حدثت خلال مباراة بروكسي الأخيرة في كأس مصر، والتي تم تدوينها بشكل كامل .

و حرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين تعليمات فنية خاصة خلال المحاضرة.

برنامج تأهيلى للاعبى الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية سواء بإستخدام أدوات الجيمانيزيوم أو بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق و أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على الحديث مع مخطط الأحمال أثناء أداء الفقرة التأهيلية و اطمأن منه على الحالة البدنية الخاصة باللاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.