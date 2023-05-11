حفلات الجمعة.. عمرو دياب بالجامعة الأمريكية.. وشارموفرز وعفروتو فى مول مصر

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلاتهم الغنائية غد الجمعة 12 مايو أبرزهم الهضبة عمرو دياب وعفروتو وشارموفرز..

عفروتو وشارموفرز

تستعد فرقة شارموفرز ومغنى الراب عفروتو لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة القادمة 12 مايو، وذلك في مول مصر مدينة 6 أكتوبر، ويعد الحفل الأول الذي يجمع بين عفروتو وفرقة شارموفرز.

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر، وجاءت بسعر موحد هو 380 جنيها.

آخر أعمال فرقة شارموفرز

يذكر أن آخر أعمال شارموفرز هي أغنية “وبعدين” التي طرحتها مؤخرًا، وكانت من توزيع عيسى وأسود، والكليب من إخراج عمر دونجا.

طرح صناع فيلم "رمسيس باريس" الأغنية الدعائية الأولى للفيلم، والتي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي.

"رمسيس باريس" من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي، والشريك الرقمي محمد علام كيوب ميوزك وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى aka Production وإخراج أحمد خالد موسى، وتم طرح العمل بدور العرض السينمائية أول أيام عيد الفطر المبارك.

عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.

أحدث أغاني عمرو دياب

قبل عدة أشهر طرح عمرو دياب، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سينجل، عبر المنصات الالكترونية الرقمية.