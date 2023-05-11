رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر توفر إمكانات متفردة لتعزيز استثمارات الوقود الأخضر

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمنتدى الهيدروجين العالمي بمدينة روتردام الهولندية، على الإمكانات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لتصبح- المنطقة- وجهة رئيسية لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر لأوروبا وتعزيز استثماراته.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم /الخميس/- إنه حضر الجلسة السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدى هولندا وممثلي صندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة المتجددة وممثلي شركة توزيع الكهرباء المصرية.



وأضاف البيان، أن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد على هامش المنتدى عدة لقاءات ومباحثات، مع شركات لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020/2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك من أجل استكمال النشاط المكثف الذي تقوم به الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

كما عقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مباحثات هامة مع الرئيس التنفيذي لميناء روتردام، للتعاون بين الجانبين في مجالات تداول الوقود الأخضر ليكون مسار الوقود الأخضر من المنطقة الاقتصادية بعد تصنيعه متجها إلى ميناء روتردام بهولندا تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية، وأيضاً ليتم تفعيل الممر الأخضر "green corridor " من سنغافورة إلى ميناء روتردام مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما سيشمل التعاون أيضاً تبادل الخبرات في تنمية الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة داخل الموانئ، بالإضافة إلى زيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.