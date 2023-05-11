المحكمة العليا في باكستان تأمر بالإفراج عن عمران خان.. تفاصيل

قضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، بأن اعتقال رئيس الوزراء السابق، عمران خان، كان غير قانوني، وأمرت بالإفراج عنه.

وحسب قناة “جيو تي في” الباكستانية، قالت المحكمة العليا : "قضت المحكمة العليا بأن اعتقال عمران خان كان غير قانوني".

وقال عمران خان أمام المحكمة العليا الباكستانية: “اختُطفت من المحكمة وتعرضت للضرب”.

واحتجزت قوات الأمن الباكستانية، عمران خان، يوم الثلاثاء، ويقول المحققون إنه تلقى وزوجته وقادة حزبه 5 مليارات روبية وعشرات الهكتارات من شركة باهريا تاون العقارية في إسلام أباد مقابل الدفاع عن الشركة في قضية غسيل أموال والاتفاق بين الطرفين.