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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب اعتقال عمران خان.. مصرع 8 أشخاص في باكستان وتحذيرات من الجيش

الاحتجاجات في باكستان
الاحتجاجات في باكستان

أفادت وسائل إعلام محلية في باكستان، اليوم الخميس، عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 290 آخرين خلال الاحتجاجات المعارضة لاحتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وفي المقابل انتشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، اليوم الخميس، لوقف للاحتجاجت المؤيدة لـ عمران خان.

وقد أصدر الجيش الباكستاني تحذيراً قوياً، الأربعاء، أكد فيه أنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس، مضيفا أنه في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاماً. 

وحذر الجيش من رد فعل قوي على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش، مشيراً إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية.

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وكانت قد أعلنت الشرطة الباكستانية، الأربعاء، عن توقيف ما يزيد على 900 شخص في إقليم البنجاب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت الشرطة الباكستانية في بيان أصدرته اليوم، إنه تم إيقاف 945 شخصاً وإصابة 139 ضابط ومسؤول أمني في أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق في الإقليم بعد اعتقال عمران خان.

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