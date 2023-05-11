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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جاهزية لجان طباعة امتحانات مدارس التمريض في مطروح

صحة مطروح يتابع الاستعداد
صحة مطروح يتابع الاستعداد امتحانات التمريض

تفقد صباح اليوم الخميس الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ورئيس عام لجان امتحان مدارس التمريض يرافقه الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب والمدارس أعمال لجنة الطبع السرية للتأكد من استعداداتها. وبما يضمن السرية والضبط لأعمال طباعة الامتحانات.

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كما تابع الاستعدادات النهائية للامتحانات التحريرية للصفين الأول والثاني بمدارس الثانوية الفنية للتمريض والتي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء القادم الموفق ١٧ مايو ٢٠٢٣.


ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بتقديم كافة سبل الدعم للطلبة المتقدمين للامتحان مشيدا بحسن سير العمل والانضباط والالتزام بمعايير السرية التامة للورقة الامتحانية.

 

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