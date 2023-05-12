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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: ننتظر إرسال مشروع قانون المسئولية الطبية من وزارة العدل لمناقشته

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر إرسال مشروع قانون المسئولية الطبية من وزارة العدل إلى مجلس النواب لمناقشته.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية تكمن فى أنه يساهم فى تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ، وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقال: تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

مشروع قانون المسئولية الطبية وزارة العدل مجلس النواب المريض الطبيب

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