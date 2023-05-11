الأسبوع العربي للبرمجة .. الألكسو تخصص يومًا لـ الأزهر والإبداع الرقمي

تُطلق المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "الألكسو"، مساء اليوم الخميس، فاعلية تحمل عنوان " الأزهر والإبداع الرقمي"؛ وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربي للبرمجة، وذلك انطلاقًا من اهتمام المنظمات الدولية بدور الأزهر الشريف في كافة المجالات.

الأزهر والإبداع الرقمي

ومن ناحيته أكد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن اشتراك قطاع المعاهد الأزهرية بهذه التظاهرة جاء بناء على توجيهات السيد صاحب الفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومتابعة مباشرة من السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث أكد عبدالغني على أهمية اشتراك معلمي وطلاب المعاهد الأزهرية بهذه المسابقات لرفع كفاءتهم في المجالات المختلفة وعلى رأسها التكنولوجيا لما لها من دور بارز في العصر الحديث.

ومن ناحية أخرى أوضح فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والمشرف العام على تدريبات الأسبوع بالأزهر الشريف أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أعد مجموعة من المدربين المتميزين والمتخصصين في البرامج المختلفة، وأكد على جاهزيتهم للرد على أية استفسارات فنية بشأن فاعليات هذا الكرنفال العربي المتميز.

وعلى الجانب الآخر أوضح الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ومدير المشروع ان هذا اليوم سوف يشهد تجمعًا علميا متميزًا لعلماء الأزهر، مع إبراز نماذج من معلمي وطلاب المعاهد الأزهرية، مع التأكيد على احتواء اللقاء على مجموعة من النصائح للمبرمجين.

الأسبوع العربي للبرمجة تديره المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والألكسو والإسسكو والجمعية التونسية للمبادرات التربوية.