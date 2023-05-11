صدمة وقلق.. المستوطنون بالأراضي المحتلة يلجأون للعلاج النفسي خوفا من الضربات الصاروخية

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست" العبرية، بأن ما مجموعه 19 مستوطنا عولجوا من إصابات جسدية نتيجة إطلاق الصواريخ على إسرائيل طوال اليوم الخميس.

وأوضحت “جيروزاليم بوست"، أنه من هذا العدد، تم علاج ثلاثة أشخاص من إصابات متوسطة، واثنان من إصابات طفيفة من شظايا وشخص إضافي تم علاجهم من إصابات طفيفة بعد سقوطه أثناء الركض إلى ملجأ من القنابل.

وأصيب شخص سابع بجروح خطيرة وتوفي في مكان سقوط صاروخ مباشر في مستوطنة رحوفوت.

بالإضافة إلى ذلك، تم علاج 12 شخصًا من الصدمة والقلق.

ومنذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تم علاج 51 شخصًا من الصدمة والقلق والإصابات الجسدية من قبل المسعفين في نجمة داوود الحمراء.