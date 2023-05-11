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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار وزير التضامن: مخصصات مصر بالحماية الاجتماعية في مرتبة الدول الكبرى

صلاح هاشم مستشار
صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الأجتماعي

‏قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية إن مخصصات مصر لبرامج الحماية الاجتماعية أكبر مخصصات على مدار تاريخ مصر مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي ومصر من أكبر الدول التي تخصص مخصصات الحماية الاجتماعية.

 

وتابع صلاح هاشم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC" أن مصر أصبحت في مرتبة روسيا والبرازيل وأستراليا وأمريكا في مخصصات الحماية الاجتماعية بالنسبة للعالم أصبحنا في مرتبة الدول الكبرى وهذا مقارنة بالناتج المحلي وتفوقنا على دول أخرى مثل الصين والسعودية و كندا، متابعا أن هناك موجة تضخم عالية جدا في العالم بدأت من مشكلة فيروس كورونا وتشريد الكثير من العمالة و أصبح هناك عمالة غير منتظمة و أصبح هناك اكتر من 150 مليون عاطل ومعدل البطالة زاد على مستوى العالم.

 

ارتفاع معدلات التضخم

 

ونوه صلاح هاشم أن هذا رفع معدلات التضخم وبعد ذلك جاءت الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير على مستوى العالم وحدثت مشكلة في سلاسل الإمداد وأزمة الغذاء و الدول كلها كانت أمامها اثنين سيناريو أولا التقشف والتوقف عن المشروعات الكبرى والبعض الأخر استمر في المشروعات القومية ومنع التقشف الحاد ومصر اختارت النموذج الثاني وهو ما نسميه النموذج الرحيم عن طريق زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وقيمة المخصصات المالية بالنسبة للأسر الأولى في الرعاية.

صلاح هاشم وزير التضامن الإجتماعي مصر معدلات التضخم مخصصات الحماية الاجتماعية

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