بداية الأسبوع المقبل .. التموين تفجر مفاجأة جديدة عن أسعار الذهب

كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته بشأن موعد تأثير قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم على أسعار الذهب واستقرار سوقه في مصر.

تغيرات في أسعار الذهب خلال الاسبوع المقبل نتيجة إعفاء الواردات

وقال "عشماوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أمس الخميس، "أتصور بداية من الأسبوع المقبل أن نرى تغيرات سعرية في قيم تداول الذهب في السوق المصري وحدوث هدوء في الأسعار".

وأضاف "نتيجة رغبة المصريين بالاحتفاظ بقيمة العملة كان الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة العملة هو الذهب ولكن ما شهدناه من متابعات أن مشتريات المصريين للسبائك وجنيهات الذهب يزيد عن مشترياتهم خلال العام الماضي وكان لازمًا أن تتدخل الدولة لزيادة حجم المعروض من الذهب".