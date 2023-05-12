تراجع كبير.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 - 5 - 2023

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-5-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي بيع 2,598 جنيه وشراء 2,630 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي بيع 2,834جنيه ، شراء 2,869 جنيه.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,834 شراء 2,869 عيار 22 بيع 2,598 شراء 2,630 عيار 21 بيع 2,480 شراء 2,510 عيار 18 بيع 2,126 شراء 2,151 عيار 14 بيع 1,653 شراء 1,673 عيار 12 بيع 1,417 شراء 1,434 الاونصة بيع 88,146 شراء 89,213 الجنيه الذهب بيع 19,840 شراء 20,080 الكيلو بيع 2,834,286 شراء 2,868,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي بيع 2,126 جنيه، وشراء 2,151 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي بيع 1,653 جنيه وشراء 1,673 جنيه.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي بيع 19,840جنيه وشراء 20,080 جنيه.

وأوقية الذهب حوالي بيع 88,146 جنيه وشراء 89,213 جنيه.

وكيلو الذهب حوالي بيع 2,834,286 جنيه وشراء 2,868,571 جنيه.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.