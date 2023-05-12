عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا التومي تستعرض أناقتها في أحدث إطلالة لها

رانيا التومي
رانيا التومي

خطفت الفنانة رانيا التومي انظار متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبإطلالة فورمال جذابة لفتت "النجمة التونسية" أنظار متابعيها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها فى أحدث ظهور لها. 

وتتميز رانيا التومي برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي الانظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع" حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف التي رشحها للمشاركة في المسلسل .


مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالدأنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٦٢٣٤١
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٦٢٣٤١
الفنانة التونسية رانيا التومي مسلسل سره الباتع تستعرض اناقتها الملابس الكاجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

مرتضى منصور يعلن تسليم النادي إلى وزارة الرياضة

ترشيحاتنا

الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

تويتر تضيف ميزة تشفير الرسائل الخاصية لمشتركي Blue

حسام البدري يحذر لاعبي الأهلي بشأن مواجهة الترجي التونسي

5 سنن مستحبة في يوم الجمعة .. لا تغفلها قبل الشروق

شاهد .. الداخلية تداهم مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية

بيان عاجل من السعودية وأمريكا بشأن توقيع اتفاق السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

فستان جميل .. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا بجمالها

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ