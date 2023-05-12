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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

روان بن حسين
روان بن حسين

نشرت الفنانة الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت روان في الصورة بملامح ساحرة تخطف القلوب ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها تتدلى على أحد الجانبين بصيحة الويفي اللامع.

 
وضعت روان بن حسين مكياجًا يبرز جمال ملامحها الطبيعي؛ فاعتمدت الكحل الأسود والماسكرا؛ واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع لون بشرتها وملابسها الجذابة.


يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

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IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٣٥٠٠٨
روان بن حسين تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة الكويتية روان بن حسين

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