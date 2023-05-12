سيدة أمريكية تثير الجدل على التيك توك بطريقة إخبارها لزوجها بحملها..شاهد

أثارت سيدة تدعى ياسمين تشيسويل ، وتعيش في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا الجدل على تطبيق TikTok بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تملأ كوبًا صغيرًا بجزيئات الشوكولاتة وشرائح الفراولة وتقوم بدفن اختبار الحمل في وسطه. ثم توجهت ياسمين إلى زوجها مافريك وقدمت له الآيس كريم مما إصاب مشاهدي التيك توك بالذهول.

وفقا لموقع اكسبريس قد جاءت ردود فعل متابعى التيك توك متباينة فقد أشار البعض أنه من الممكن على الأقل لف الاختبار بغشاء بلاستيكي لحماية الآيس كريم.

أشار أحد المعلقين إلى أن ياسمين نفسها اعترفت بأن المزحة كانت مزيفة ، موضحة قالت في تعليق أنها كانت جديدة وأنها رسمت الخط عليها.

حينما يسحب الزوجة عصا اختبار الحمل ويكتشف انه اختبار حمل يبدأ فى التقيوء