اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي.. تجدد القصف برفح ودير البلح وشهيد متأثرا بجراحه

استأنفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها صباح اليوم لعدة مناطق في قطاع غزة بعد ساعات من الهدوء .

وأطلقت طائرات الاحتلال ثلاثة صواريخ صوب الاراضي الزراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة في الساعة السابعة والربع صباحا .

كم أطلقت المدفعية الاسرائيلية قذائفها صوب مرصد فارغ للمقاومة شرق دير البلح وسط القطاع دون الابلاغ عن اصابات.

واستشهد الفلسطيني عليان عطا ابو وادي 36 عام متأثرا بجراح أصيب بها يوم أمس في قصف اسرائيلي شمال قطاع غزة.



وارتفع عدد الشهداء في العدوان المستمر على القطاع الى 31 شهيد ونحو مئة جريح بينهم عدد كبير من النساء الأطفال.