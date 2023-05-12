التموين: التفاوض مع مستثمر سعودي لإنشاء مشروع متكامل للدواجن في بني سويف

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جار التفاوض مع مستثمر سعودي لإنشاء مشروع متكامل للدواجن يتضمن عنابر ومصنع للأعلاف بمحافظة بني سويف على مساحة 130 فدانا.

وأضاف عشماوي، خلال تصريحات صحفية أنه جرى طرح ما يقرب من 10 آلاف فدان بمحافظة الوادي الجديد، وجار المفاوضات مع مستثمرين خليجيين لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة في صناعة التمور.

وأشار إلى أنه جار أيضا التفاوض مع الجانب اليوناني لإنشاء مشروعات تجارية بمحافظة الوادي الجديد.

وحول التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، قال عشماوي: لدينا تجربة متميزة في طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من قبل القطاع الخاص ونسعى الى إثراء التجربة.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء مع السلاسل التجارية لعرض أفضل الأماكن المتميزة للعمل بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في إطار خطة الدولة للتوسع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة.