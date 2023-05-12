اتفاقية توأمة بين هوليوود الأمريكية ومدينة عربية

وقعت مدينة هوليود بولاية فلوريدا الأميركية اتفاقية توأمة مع مدينة العيون بالصحراء بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في حفل حظي بتغطية واسعة بالمغرب، بعد أكثر من عام على اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الإقليم.

بحسب وسائل إعلام مغربية فقد منتخبون من مدينة هوليود بولاية فلوريدا بالعيون، يقودهم عمدة المدينة، جوش ليفي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن تراسي كالاري، عضو مجلس المدينة الأميركية، أن الهدف من هذه الزيارة هو توقيع اتفاقية توأمة مع مدينة العيون، وقالت إن منتخبي مدينة هوليوود مستعدون لتبادل خبراتهم وتجاربهم في مجال تدبير الشأن المحلي.

والهدف من الاتفاقية التعاون بين المدينتين في المجالين الاقتصادي والثقافي.

وفي تصريحات للصحافة المغربية، قال عمدة هوليود إن التوأمة بين العيون وهوليود هي "نتيجة للاتفاق الإبراهيمي"، في إشارة لاعتراف واشنطن على عهد ترامب بالسيادة على الصحراء في نهاية العام 2020 في مقابل التقارب مع إسرائيل.

وقال رئيس المجلس البلدي للعيون، حمدي ولد الرشيد، إن الاتفاق، الذي يأتي بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، يهدف إلى تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

والعيون هي كبرى مدن الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصيرها، ويعتبر المغرب المدينة كبرى مدن "أقاليمه الجنوبية" بتعداد سكاني يفوق 217 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء أجرى في 2014.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، شهدت نزاعا مسلحا حتى وقف إطلاق النار العام 1991 بين المغرب الذي ضمها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بوليساريو، مدعومة من الجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 % من مساحتها مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب بوليساريو باستقلالها.