أحمد المشد: أسماء الله الحسنى تدل على الذات ويجوز الدعاء بها

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن أسماء الله الحسنى، قائلا إن الله عز وجل ذكر الأسماء الحسنى في القرآن، وذلك ورد في العديد من الآيات القرآنية، مستشهدا بقول الله تعالى:"وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ".



وأضاف “أحمد المشد” خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن رسول الله عرفنا أسماء الحسنى وكيفية الدعاء بها، منوها بأن القرآن الكريم ملئ بالاسماء الحسنى.





واستشهد بقول الله عز وجل:"هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم".





وتابع: أسماء الله الحسنى تدل على الذات، أو وصف لله عزوجل، ويجوز للعبد الدعاء بها، وأن يحسن الظن بالله عند الدعاء.