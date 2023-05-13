لـ أصحاب الأعمال.. 6 أسباب تحظر فصل الموظف في قانون العمل الجديد

لخلق علاقة متوازية بين صاحب العمل والموظفين، جاء قانون العمل الجديد ليحمل في طياته العديد من المزايا التى تعمل على تحقيق العدالة والاستقرار .

في هذا الصدد ، حظر قانون العمل الجديد إنهاء عقد أحد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن:" لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.

2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.

3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.

لايمثل ||

4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.