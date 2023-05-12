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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنفس طعم الجاهزة.. طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج السورية

طريقة عمل تتبيلة
طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج السورية   

تعتبر طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج من وصفات الأكل السورية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، إلا أن الأمر يعتمد على التتبيلة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج، على طريقة المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في 4 ساعات، وطهيها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الكمية لحوالي 5 أشخاص.

 

طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج السورية 

 

طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج السورية 

 

مقادير تتبيلة شاورما الدجاج السورية :

4 صدور دجاج، مقطعة شرائح رفيعة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة خل

ملح، حسب رغبتك

5 حبات هيل

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي

 

طريقة تتبيلة شاورما الدجاج السورية :

_ نخلط الزبادي مع الثوم، عصير الليمون والخل في الخلاط الكهربائي، ويضاف الهيل، الملح، الكركم والبابريكا ثم نقلب المزيج حتى يتجانس.

_ نضع شرائح الدجاج في وعاء مزيج الزبادي، ونقلبه جيداً حتى يغطى تماماً .

_ نغطي الوعاء بغلاف بلاستيكي، وندخله البراد لليلة كاملة.

_ نقوم بتسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويضاف الدجاج المتبل وحمريه حتى النضج.

5. يمكنك إضافة الفلفل الأحمر أو الخيار المخلل أو أصابع البطاطس المحمرة إلى الشاورما، كما يمكنك تقديمها شاورما الدجاج في ساندويتشات الصاج أو العيش السوري أو في أطباق بجانب سلطة خضراء وسلطة طحينة.

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