ندوة علمية حول استئصال البروستاتا بمستشفى جراحة المسالك البولية بأسيوط

نظم مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، ندوة علمية تحت عنوان المقارنه بين أحادي القطب وثنائي القطب في استئصال البروستاتا، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور علاء عزت رئيس قسم جراحة المسالك، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

حاضر في الندوة الدكتور محمد عبد الله الجمال أستاذ جراحة المسالك، شهدت الندوة حضور المهندس تيموثي مورسير Timothee Murcier مدير مبيعات الوكالة الفرنسية المختصة بهذا الأمر، وعدد من الأطباء الجزائريين.