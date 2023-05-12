أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة علي استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رد وزارة الشباب والرياضة بشأن تسلم إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل وزارة الرياضة: لم يصلنا أي شيء رسمي من نادي الزمالك بشأن استقالة أي عضو من المجلس لا نتعامل مع الاستقالات بالتصريحات ولكن بخطابات رسمية”.

ووجه مرتضي منصور رئيس مجلس اداره النادى رسالة نارية الى وزارة الشباب والرياضة.

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "مرتضي منصور يعلن عدم الاستمرار في رئاسة نادي الزمالك وتسليم النادي الي وزير الشباب والرياضة".