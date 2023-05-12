فرنسا ترحب بإعلان جدة الخاص بالصراع في السودان

رحّبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان الذي تم توقيعه في جدة مع طرفي النزاع في السودان، والذي جاء فيه تعهدهما بسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعت فرنسا الجانبين إلي وقف إطلاق نار مستدام، وإقامة ممرات إنسانية، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية :"باريس تذكّر بأن هذه التعهّدات بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ملزمة قانونا للطرفين وفق القانون الدولي الإنساني”.

وتوصل ممثلون للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى هذا الإعلان بعد مرور شهر على القتال .

وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 750 شخصا ونزوح الآلاف، وذلك ما تحاول إيقافه المحادثات الأولية بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة في مدينة جدة السعودية.