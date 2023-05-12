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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أشخاص حاولوا تهريب مخدر الشابو عبر مطار الملك عبد العزيز

صورة من المضبوطات
صورة من المضبوطات

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 68 كيلو جراماً من الأقمشة المشبعة بمادة "الشبو".

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على أقمشة مشبعة بمادة "الشبو" المخدرة.


وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.

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نداء عاجل من قنصل السودان في السعودية للمقيمين في المملكة

واصل حرس الحدود السعودي مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات والإجراءات للقادمين من السودان مواطنين أو رعايا أجنبية حسبما افادت وكالة الانباء السعودية.
وسخّر حرس الحدود إمكاناته المادية والتقنية والبشرية كافة لخدمة العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، وتسهيل دخول وانتقال العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء.

وذلك بالإضافة إلى تنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء، وفق اختصاص كل جهة.

 

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