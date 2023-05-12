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رئيس التحرير
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برلمان

حزب "المصريين": مشاركة أبناء الوطن بالخارج في الحوار يثري نتائجه

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، دعوة إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، موضحا أن الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب سواء في الداخل أو الخارج.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه مهم وطرح رؤيتهم في معالجة كل ما يواجهونه من تحديات مهم جدا في تلك الفترة من عمر الوطن، لأنهم جزء أساسي من العملية السياسية، موضحا أن الحوار الوطني يعد نافذة تطل على الجميع، ومن هنا جاءت دعوة إدارة الحوار الوطني للمصريين في الخارج للمشاركة، مؤكدا أن مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني تمكن من التعرف على مشكلاتهم وتعزيز جسور الثقة بينهم وبين وطنهم الأم، لأن الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه سيعالج بدوره كل ما يواجهونه من تحديات، لأنهم جزء أساسي من العملية السياسية في مصر.

وأكد أن أبناء مصر في الخارج ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، موضحا أن المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة بمقترحاتهم عبر منصات وصفحات الحوار الوطني في مصر، مشيرا إلى أن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وهو مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن.

ولفت إلى أن دعوة الحوار الوطني للمصريين بالخارج لتقديم مقترحاتهم يعكس بكل تأكيد حرص القيادة السياسية على الاستماع والتعرف على مختلف الرؤى والأفكار التي يقدمها المصريين سواء في الداخل أو الخارج، حتى نصل إلى نتائج وتوصيات ترضي الجميع وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ونوه بأن المصريون بالخارج هم القوة الناعمة لمصر بالخارج ووجهة مشرفة لمصر بالخارج ودائما يرفعون علم مصر في المحافل الدولية لأنهم أبناء مصر الأوفياء.

أبناء الوطن بالخارج إدارة الحوار الوطني حسين أبو العطا الحياة السياسية القوة الناعمة

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