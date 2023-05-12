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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. مصرع ربة منزل وابنها بإحدى قرى ملوي

مصرع ربة منزل وأبنها
مصرع ربة منزل وأبنها بملوي

لقيت ربة منزل مصرعها وابنها طفل صعقا بكهرباء غسالة بإحدى قرى مركز ملوي في جنوب المنيا، وتم التحفظ على الجثتين داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول سيدة 22 عاما ربة منزل وابنها 3 سنوات جثتين هامدتين.

 

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن ربة المنزل وابنها الطفل يقيمان في إحدي قري غرب بمركز ملوي وأنهما صعقا بكهرباء غسالة داخل المنزل ونتج عن ذلك وفاتهما.

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وتم التحفظ على الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث. 
 

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية بالمنيا الطفل جثتين هامدتين غرفة عمليات النجدة

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