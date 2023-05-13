خبير اقتصادي: مصر لم تتأخر في سداد ديونها.. وعدم وضوح الرؤية سبب إحجام المستثمرين

أكد الدكتور ماجد شوقي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، أن هناك أزمة ثقة داخلية اقتصاديًا، وتبلورت في تصرفات المواطن، والذي بدأ في اتخاذ إجراءات لنفسه وتسببت في زيادة الإقبال على السيارات والعقارات وشراء الذهب، وتبين أن هناك حالة ارتباك وأنه ليس هناك رؤية للمستقبل.

وأشار "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن القطاع الخاص مازال يتراجع والاستهلاك المحلي بدأ يتراجع وهي مسببات اربكت الاقتصاد، مؤكدًا أن هناك التزامات معينة لم تكن الحكومة قادرة على أن توفي بها، وهي التي كانت سببًا في خروج التقارير الاقتصادية السلبية، ويركز على التزام مصر بسداد مصر للديوان.

وأوضح أن مصر لم تتأخر في سداد للديون، منوهًا بان اقتصاد الدولة لا يبني فقط على إيدلوجية معينة، لكن لابد أن تعتمد على عدد من التوقعات اليومية، مؤكدًا أن بنوك اسثتمار موجودة في مصر ولها تاريخ منذ التسعينيات ومستمرة حتى الآن.

ونوة بأنه لابد أن يكون هناك صلاحيات لرئيس هيئة الاستثمار ويكون هناك حلول لمشاكل المستثمرين، موضحًا أنه ليس بالضرورة أن يكون من يدير هيئة الاستثمار شخص متخصص لكن لابد أن يكون لدية صلاحية لحل المشاكل.

وتابع: "عدم وضوح الرؤية الاقتصادية سبب في إحجام المستثمرين"، مؤكدًا أن قرار التعويم يصدر من جهة وهو البنك المركزي، لكن المسئولية تكون مجتمعة بين الحكومة والبنك المركزي، مضيفًا أنه حال رفع سعر الفائدة سيكون تأثيرة محدود في الفترة الحالية، حيث إن التعويم لابد أن يكون هناك رصيد دولاري وعدم وجود هذا الرصيد لن يمكننا من تحريك سعر الصرف.