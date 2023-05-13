أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز الأهلي على الترجي

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق لم يتأهل بعد للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بالملعب الأولمبي في رادس، مشيرًا إلى أنه هناك مباراة آخرى في القاهرة.

وأعرب الشناوي في تصريحاته عقب المباراة، عن سعادته وهنأ لاعبي الأهلي والجماهير والإدارة على الفوز الكبير الذي حققه الفريق مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا في المباراة كان لديهم التركيز الكامل، موضحًا أنهم سينسوا الفوز بداية الغد ويغلقوا صفحة المباراة.

وأضاف حارس مرمى الأهلي أن الفريق كان يحضر للمباراة منذ أسبوع وكان التركيز على كل كبيرة وصغيرة في الترجي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مشيرًا إلى أن الترجي فريق كبير مهما حدث ومبارياته أمام الأهلي صعبة.

وأوضح قائد الأهلي أن الترجي فريق كبير ومن الممكن أن يعود بقوة في مباراة العودة مما يجعل هناك ضرورة على التركيز في المباراة من أجل حسم التأهل.