مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

أعلن الاعلامي خالد بيومي عن مفاجاه لجماهير الزمالك في حالة فوز الأهلي ببطولة إفريقيا.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فى حال فوز الأهلى ببطولة إفريقيا ...يصعد الزمالك لكاس العالم للأندية ٢٠٢٥ ".



تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .