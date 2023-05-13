خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز النادي الأهلي اليوم أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"أنا قلت مبروك للاهلي بلاش تقارن بالترجي عشان أنت لعبت بدون جمهور وبدون الهوني والشعلالي وشريفية وبن عياد وبدون حارس وانت صعدت بفضل أطهر الطاهر وبفضل 50 ألف متفرج سمح لك بدخولهم لو ناسي يعني أنت محظوظ.

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه.